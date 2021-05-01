Кудымкар, Пермский край, , 11:35 — REGNUM В Кудымкарском городском округе Пермского края 1 мая произошел смертельный пожар, жертвами которого стали восемь человек. Среди них — двое детей в возрасте четырёх и девяти лет, сообщает министерство территориальной безопасности региона.

Возгорание возникло в одноэтажном деревянном частном доме по ул. Пушкина. Информация о ЧП поступила в дежурную часть в 05:30 по местному времени (03:30 мск). На момент обнаружения происшествия дом был полностью охвачен огнём. В ходе тушения пожара в доме обнаружили тела шестерых взрослых и двух детей: девятилетней девочки четырехлетнего мальчика.

Как ранее сообщало РЕ, по факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело на месте ЧП работают криминалисты. Устанавливается причина возгорания.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности принять все меры по проведению всестороннего анализа неблагоприятной пожарной обстановки в регионе, где уже с начала 2021 года при пожарах погибли 13 детей.

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