Душанбе, , 11:34 — REGNUM Министерство обороны Таджикистана выполнило план по весеннему призыву в ряды вооруженных сил на 92%. Об этом заявил глава пресс-центра оборонного ведомства республики Фаридун Махмадализода, сообщает агентство «Азия-Плюс».

По его словам, в районах республиканского подчинения план выполнен на 99%. В Хатлонской области план призыва выполнен на 93%, в Согдийской области на 81%. Весенний призыв продлится до 31 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в аппарат президента Таджикистана поступило обращение граждан о насильственном призыве молодых людей в ряды вооруженных сил.

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