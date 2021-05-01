Сочи, Краснодарский край, , 11:33 — REGNUM Водоснабжение жителей семи улиц Хостинского района Сочи восстановлено по данным на утро 1 мая. Авария произошла на магистральном водоводе произошла 30 апреля из-за схода оползня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Порыв произошел в труднодоступном месте, специалистам пришлось вручную снимать полутораметровый слой грунта. На время производства работ в микрорайоне был организован подвоз питьевой воды. В ближайшее время власти обещают полностью исключить проблемный отрезок водовода из сети.

«Важно найти подобные болевые точки по всему городу, планомерно вести ремонты на участках с наибольшим износом. До конца года должна быть сформирована дорожная карта, чтобы сочинцы знали, когда и где будут ремонтироваться водные артерии курорта», — поручил глава города Алексей Копайгородский.

Добавим, что сотрудники «Водоканала» дежурят на месте оползня круглосуточно. В ночь на 2 мая ночью планируется завершить строительство перемычки на пересечении улиц Шоссейной и Кипарисовой.