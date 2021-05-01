Чикаго, США, , 11:46 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» обыграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 98:108.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард «Чикаго» Крис Миддлтон, немного не добравший во встрече до дабл-дабла с 22 очками и восемью подборами. Центровой «Буллз» Брук Лопес также принес своем клубу 22 очка.

У «Милуоки» самым результативным оказался разыгрывающий Коби Уайт, который смог набрать в матче 21 очко. Его коллега по клубу — черногорский центровой Никола Вучевич — оформил в матче дабл-дабл с 17 очками и 15 подборами

Отметим, в следующем матче «Милуоки», проигравший прошлую встречу, 2 мая сыграет с клубом «Бруклин Нетс». «Чикаго» потерпел второе подряд поражение и в этот же день встретится с командой «Атланта Хоукс».