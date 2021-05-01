Элиста, , 11:30 — REGNUM В калмыцком посёлке Цаган Аман открыли детский сад. Дошкольное учреждение сможет принять 40 ребят, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

«Внутри созданы все комфортные условия для малышей — игровые, спальни, музыкальный зал и медицинский кабинет. Также благоустроили двор, чтобы ребята могли играть на свежем воздухе в комфортных условиях», — пояснил глава Калмыкии Бату Хасиков.

По его словам, здание оснащено системой видеонаблюдения, противопожарной безопасности, пандусами.

До конца 2021 годе в Калмыкии планируется создадут ещё 130 новых мест для дошколят.