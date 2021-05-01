Волгоград, 1 мая, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Три юных спортсменки из Волгограда, пострадавшие в автоаварии в Ставропольском крае 30 апреля, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам сообщил председатель спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов. Дети находятся в Ставропольской краевой больнице.

26.мвд.рф Место ДТП в Ставропольском крае, где погибли дети

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«Родители поехали сейчас в больницу города Ставрополя. Пять семей на опознании тел погибших детей. Если кого-то родители захотят забрать домой, то только с согласия врачей, поскольку три девочки еще в тяжелом состоянии. Татьяна Шахматова, тренер, которая ехала с ними, тоже в больнице. Можете представить ее состояние, когда произошла такая трагедия», — цитирует спортивного чиновника «Волгоград-онлайн».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 апреля на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь в Ставропольском крае микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в которомбаскетболистки из Волгограда ехали на соревнования, столкнулся с грузовиком. На месте погибли пять девочек, девять детей и трое взрослых госпитализировали. Ранее Волгоградская федерация баскетбола сообщила, что не являлась организатором поездки — соревнований нет в календаре федерации