Кудымкар, Пермский край, , 11:26 — REGNUM В Кудымкаре Пермского края по факту гибели восьми человек при пожаре возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в Кудымкаре 1 мая возник пожар в частном деревянном жилом доме. Жертвами ЧП стали восемь человек, в том числе двое детей 2011 и 2016 года рождения.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством главы СУ СКР по Прикамью и эксперт пожаро-техник.

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