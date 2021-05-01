Сеул, , 11:34 — REGNUM Строительство резиденции президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в деревне Пхёнсан провинции Кёнсан-Намдо приостановлено после жалоб соседей на шум, пыль и дискомфорт в повседневной жизни, вызванные строительными работами. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, работы возобновятся после переговоров с местными жителями, испытывающими неудобства.

Известно, что в апреле 2020 года Мун Чжэ Ин и первая леди Ким Чжон Сук приобрели двухэтажный дом в деревне Пхёнсан, а также земляные участки вокруг него для строительства нового дома, постов охраны и других помещений. Общая площадь земельного участка составляет 3800 кв. м.

Тем не менее, бывшие соседи Мун Чжэ Ина в деревне Мэгок, расположенной в 30 км от деревни Пхёнсан, где он жил с супругой до вступления в должность президента, уговаривают его вернуться обратно после выхода на пенсию. Однако чета не могут вернуться туда в связи с некоторыми проблемами, связанными с госбезопасностью.