Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации Азова признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ростовской области.

Следствием и судом установлено, что в период с 2016 года по 2018 год чиновник ради карьеры пытался создать видимость работы. Он принял и оплатил реконструкцию одной из спортивных площадок, расположенной в Азове по завышенной стоимости. Ущерб превысил 21 млн рублей.

Суд приговорил чиновника к трём годам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2020 года под следствие попал директор департамента имущественно-земельных отношений Азова. Он был задержан в рамках расследования дела о незаконной передаче в частные руки 40 земельных участков.