Воронеж, , 11:19 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 мая. Накануне, 29 апреля, сообщалось о 155 новых случаях заражения.

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За последние сутки выздоровели после ковида 169 пациентов. За тот же период зарегистрирована смерть ещё 12 человек с подтверждённым диагнозом СOVID-19.

Всего в Воронежской области на 1 мая подтверждено 80 722 случая заражения коронавирусом, выздоровели 76 104 человека, скончались 3 251.