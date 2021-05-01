Москва, , 11:19 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 9270 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что 9270 новых случаев выявлены в 84 регионах России из 85. При этом 14,2% выявленных случаев не имели клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 392 человека. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 8637 человек.

Некоторый рост уровня заражения коронавирусом наблюдается в Москве — 3208 случаев за сутки. В Санкт-Петербурге ситуация стабильна — 737 случаев за сутки.

Далее следуют: Московская область (649), Ростовская область (228), Нижегородская область (166).