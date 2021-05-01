Новосибирск, , 11:18 — REGNUM В Новосибирской области с 1 по 5 мая сохранится высокая пожароопасность (4 класса). Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

В региональном управлении МЧС РФ напомнили, что в это время категорически запрещается бросать в лесу горящие спичи и окурки; разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур; оставлять в лесу самовозгораемый материал; выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями; поджигать камыш; разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об установлении начала пожароопасного сезона на территории региона. Согласно документу, он начался 23 апреля.

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