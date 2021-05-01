Киев, , 11:16 — REGNUM Будущая игра S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет выпускаться в версии для консолей уходящего поколения. Об этом сообщил PR-менеджер пресс-службы студии GSC Game World Захар Бочаров порталу GamingBolt.

Представитель студии GSC Game World объяснил, что в текущем виде игра просто не сможет запуститься на консолях предыдущего поколения. Он отметил, что решение о выпуске S.T.A.L.K.E.R. 2 только на новых консолях позволит разработчикам не ограничивать возможности игры из-за более старого оборудования.

Также Бочаров подтвердил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается только в версии для персональных компьютеров и новой приставки от Microsoft — Xbox Series X/S. Он добавил, что в настоящее время компания не планирует переносить разрабатываемую видеоигру на приставку PlayStation 5.

Первая видеоигра серии S.T.A.L.K.E.R. «Тень Чернобыля» вышла в 2007 году. Точная дата выхода продолжения видеоигры не раскрывается.

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