Сочи, Краснодарский край, , 11:14 — REGNUM Директор департамента архитектуры и градостроительства города Сочи уволен с должности после того, как стал подозреваемым в получении многомиллионной взятки.

«Сергей Добромыслов уволен с занимаемой должности. Администрация Сочи в рамках своих полномочий оказывает все необходимое содействие в работе правоохранительных органов», — цитируют «Кубанские новости» пресс-службу мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента архитектуры Сочи и его знакомый были задержаны 30 апреля в одном из городских кафе при получении взятки от директора компании-застройщика 20 млн рублей. Общая сумма взятки, требуемая для передачи чиновнику, по версии следствия, составляла 75 млн рублей.

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