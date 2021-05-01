Кливленд, США, , 11:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась победой гостей со счетом 93:122.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Уизардс» Коллин Секстон, который смог набрать в матче 22 очка.

В составе «Кливленда» самым результативным оказался защитник Брэдли Бил, набравший во встрече 19 очков.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон», одержавший вторую подряд победу, 3 мая сыграет с клубом «Даллас Маверикс». «Кливленд» потерпел пятое подряд поражение и в этот же день встретится с командой «Майами Хит».