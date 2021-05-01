Бишкек, , 11:04 — REGNUM Таджикские военные открыли огонь по жилым домам в селе Арка, сообщает сегодня, 1 мая, киргизская погранслужба.

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Сообщается что киргизские пограничники приготовились к обороне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Ферганской долине вспыхнули бои после гражданского конфликта из-за водораспределительного узла «Головной» в верховье реки Исфара.

Несмотря на переговоры лидеров Киргизии и Таджикистана, а также переговоры между двумя странами на других уровнях, напряженность в Ферганской долине не спадает.