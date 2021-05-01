Новосибирск, , 11:04 — REGNUM В Новосибирской области за год пасхальный кулич подорожал на 25,04 рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Следите за развитием событий в трансляции: «Православные готовятся к Пасхе — все новости»

Так, в марте 2020 года 1 кг муки стоил 33,17 руб., в марте 2021 года — уже 38,56 руб. (подорожание на 16,57%); поллитра молока в 2020 году можно было купить за 29,75 руб., в 2021 году — за 29,87 руб. (повышение на 0,45%); 300 г. сахара в прошлом году стоили 11,29 руб., в текущем году — 15,23 руб. (на 34,86%); 200 г. сливочного масла — 126,66 руб. в 2020 году, 131,68 руб. в 2021 году (на 3,95%); шесть яиц в 2020 году стоили 36,36 руб., в 2021 году — 47,34 руб. (на 30,29%).

А вот сухофрукты и соль за год упали в цене: 275 г. сухофруктов в 2020 году стоили 96,68 руб. и 96,19 руб. в 2021 году; 10 г соли в 2020 году — 0,14 руб., в 2021 году — 0,12 руб.

Таким образом, в 2020 году кулич можно было приобрести по цене 333,95 рублей, а в 2021 году уже за 358,99 руб. (подорожание на 7,50%).

Для сравнения в среднем по России пасхальный кулич стоит 358,99 руб., по Сибирскому федеральному округу — 317,82 руб.