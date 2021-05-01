Казань, 1 мая, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил, что несколько игроков покидают команду. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба клуба из Казани.

Алексей Колчин ИА REGNUM Хоккеисты «Ак Барса»

Уточняется, что из команды уйдут: шведский голкипер Адам Рейдеборн, защитники Микаэль Викстранд (Швеция) и Андрей Педан, а также нападающие Станислав Галиев, Виктор Тихонов, Стефан Да Коста (Франция), Найджел Доус (Канада), Харри Песонен (Финляндия) и Патрис Кормье (Канада).

Отметим, в прошедшем сезоне «Ак Барс» смог дойти до финала восточной конференции КХЛ и уступил в нем омской команде «Авангард», которая затем стала обладателем Кубка Гагарина.