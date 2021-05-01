1 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Елена Ковачич, , 11:44 — REGNUM В канун Первомая статистика по росту заражений коронавирусной инфекцией не вселяет оптимизма. Цифра новых случаев приближается к 3000, очень много. За сутки без пуль и снарядов в столице РФ от ковида умерли 57 человек… В целом за время пандемии более миллиона россиян переболели этой болезнью, более 18 000 жизней ковид унес.

Коронавирус и человек Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Когда-то Первомай был для всех веселым весенним праздником. Все с раннего утра слышали по радио: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля…». Советская земля просыпалась и шла на демонстрацию с шариками и цветами. У меня много таких фоток — вот мама с подругами по работе весело шагает по улице с бумажными гирляндами в руках и улыбкой во весь рот, а вот папа в шляпе по моде тех лет — тоже с друзьями с завода «Техстекло» — растягивает транспарант из серии «Мир, труд, май». Все молодые, жизнь только началась. Война позади. Впереди надежды и счастье. Так казалось. И были основания.

Нынешний Первомай для меня другой. Нет никого в живых из моих родителей. Мама в сентябре 2020-го умерла от последствий COVID-19. А еще от нерадивости персонала и врачей. Их сегодня превозносят до небес. А я не буду этого делать. Это просто работа. Не они одни такие как бы герои. Именно «как бы». Потому что герои — те, кто погиб в Великую Отечественную или выжил, как мои родители, но лишился здоровья и детства. А юность прошла в борьбе за лучшую жизнь, которая, увы, так и не настала. Ни для них, ни для нас.

Больничная палата Александр Куликов © ИА REGNUM

Вот такой Первомай. С песней «Священная война» по радио. Со стрельбой на границе Киргизии и Таджикистана из-за воды. Только вдумайтесь: из-за воды убивать! Смерти с той и другой стороны. 1 мая объявлено в Киргизии днем траура: их погибло больше 30 человек.

А ковид более трех миллионов по миру уже унес. И эти миллионы — мы. Мы его жертвы. Хорошо, прививку сделала. Как раз вчера сертификат получила, хоть какая-то призрачная защита. «Эффективность» «ЭпиВакКороны» не доказана — честно заявил глава компании-разработчика «Вектор». Пусть так. Всё же лучше, чем ничего.

Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'» Gov39.ru

«Ученые придумали, как уничтожать коронавирус за полсекунды», — заголовок привлек внимание. Частицы SARS-CoV-2 нужно просто нагреть и сразу охладить. О! Как всё просто!

«Американские ученые создали технологию, с помощью которой можно очень быстро — за 0,51 с — нейтрализовать частицы коронавируса нового типа. Для этого их нужно нагреть до температуры 72 °C и сразу же охладить. Технологию можно будет использовать в системах вентиляции и обогрева помещений, надеются исследователи. Статью с описанием их разработки опубликовал научный журнал Biotechnology and Bioengineering ».

Они там все что-то придумывают, а я уж вторую неделю не могу закончить историю с «КовиВаком». Никак не хотят бюрократы отвечать на простой вопрос — где и когда в Москве начнут прививать этой вакциной.

Цитата из видео В России запущена процедура регистрации третьей по счету вакцины от коронавируса — «КовиВак» 1tv.ru

«Дайте мне справку, что мне нужна справка, что им нужна справка»… Всё как у Райкина. На днях объясняла главе пресс-службы Минздрава — раз мы на войне, как сказал президент РАН, давайте и действовать не обычным бюрократическим путем — с запросами и прочей писаниной — а будем оперативно реагировать на обращения СМИ. Это ж рупор информации для людей. Что может быть ценнее? Только сама жизнь…

Министерство здравоохранения приняло дополнения № 441 к Закону РФ 521 «Об обращении лекарственных средств».

В нём сказано о сокращении объема экспертиз, положенных в обычных условиях, при возникновении ЧС (коронавирус, безусловно, входит в их число):

«…Сокращения объема таких экспертиз при внесении в документы регистрационного досье на зарегистрированный лекарственный препарат изменений, связанных с заменой, добавлением, исключением производственной площадки производителя активной фармацевтической субстанции и готовой лекарственной формы, изменением первичной упаковки; возможности замены лабораторных экспертиз исследованиями (испытаниями), проводимыми в отношении лекарственного препарата в целях его ввода в гражданский оборот в соответствии со статьей 521 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Другими словами, даже дополнительную экспертизу долой — лишь бы люди получили защиту. А сами чиновники министерств, издающие столь нужные и разумные законы, почему-то их нарушают. Мне было, в частности, сказано: «У нас такой порядок, так заведено, пишите запрос».

Вакцинация граждан от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

А чем просто электронное письмо хуже? Это тот же запрос! Зачем эта бюрократия эпохи застоя? Если «мы на войне», как сказал академик Сергеев на мой вопрос о сокращении сроков испытания вакцин, то почему министерство в тылу? Чиновники пока совсем не на войне, не перестроились. А надо! Законы переписывают под ковид, а своих подчиненных не «узаконили»? Почему это чиновник не может перестроиться? Может и должен — мое мнение.

На днях очередной контакт получила. Из Минобрнауки. Тоже — давай запрос, но хоть письма хватит. Слава Богу!

Пресс-служба отзывчивая. Написали — «дернем коллег», поможем. Но если вы думаете, что до праздников мне удалось закрыть вопрос, ошибаетесь. Ничего не удалось. Так и не получила я до Первомая ответ на вопрос — где и когда будут прививать от COVID-19 вакциной «КовиВак»? Первомай встречаю с тем же вопросом. И даже новый возник: что же не так с «КовиВаком»?