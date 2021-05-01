Владивосток, , 10:57 — REGNUM Весна на севере Приморья окончательно вступает в свои права, когда расцветает рододендрон, называемый в народе багульником. Его считают символом дальневосточной весны. Багульник застилает своим ярким цветением склоны сопок и скал, которые еще не покрыты зеленью и поэтому он особенно бросается в глаза.

Цветение багульника в Приморском крае Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Морское побережье на севере Приморья уже полностью освободилось от снега. Яркое солнце и синее море обманчиво манят и можно подумать, что уже совсем тепло. Но на побережье в Ольгинском районе температура воздуха 1 мая +10 градусов, прохладный морской бриз. А вода в море — ледяная.

Морское побережье, Приморский край Алексей Иванов © ИА REGNUM

Дикие морские пляжи пока ещё безлюдны, но уже совсем скоро здесь, в буквальном смысле слова, яблоку негде будет упасть — побережье будет заставлено палатками. Ольгинский район — излюбленное место отдыха, как самих приморцев, так и жителей близлежащих регионов.

Мыс Балюзек, Приморский край Валерий Иванова © ИА REGNUM