Сочи, Краснодарский край, , 10:56 — REGNUM Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи подозревается в получении взятки в особо крупном размере, об этом 1 мая сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, также подозреваемым в посредничестве во взятки стал 50-летний знакомый директора департаменте.

По данным следствия, в 2020 году генеральный директор компании-застройщика сообщил 50-летнему подозревамому о намерении построить апартаментный комплекс на находящемся у него в пользовании земельном участке в Адлерском районе Сочи. Тот предложил передать взятку в 75 млн рублей директору департамента архитектуры и градостроительства для ускорения решения вопроса с документами и разрешением. В противном случае, как убедили руководителя компании, строительство станет невозможным.

Директор строительной организации согласился. В ноябре-декабре 2020 года передал ему часть требуемой суммы в размере 3 миллионов 750 тысяч рублей. После этого он всё-таки обратился в правоохранительные органы. Вечером 30 апреля в одном из кафе Сочи при передаче чиновнику и его приятелю взятки в 20 млн рублей они были задержаны.