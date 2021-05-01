Алма-Ата, Казахстан, , 10:54 — REGNUM Река Лепсы смыла мост в селе Лепсинск Алакольского района Алма-Атинской области Казахстана. Об этом заявил глава регионального управления предупреждения ЧС Мурат Сыдыков, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, временный мост установлен в 2020 году в связи с ремонтом основного моста. Его смыло из-за повышения температуры и таяния снежных покровов средних горных зон.

В результате повышения уровня воды в реке Лепсы размыло грунт у основания временного моста. Сыдыков отметил, что на строящемся основном мосту установят перекрытия для проезда транспорта.

Временный мост восстановят поле снижения уровня воды. Новый основной мост через реку планируется достроить в ноябре 2021 года.