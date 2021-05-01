Ульяновск, , 10:52 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 1 мая, чествуют 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Кутузова II степени бригаду. Военных поздравил врио губернатора Алексей Русских, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

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В Ульяновске отмечают 23-ую годовщина со дня образования известной десантно-штурмовой бригады. На торжественном мероприятии десантников поздравил руководитель региона.

«Вы являетесь одним из лучших боевых формирований Вооружённых сил России — а это значит, что и всего мира», — цитируют поздравление врио губернатора Алексея Русских.

Руководитель региона также отметил, что жители региона горды тем, что местом дислокации бригады является Ульяновская область

Отметим, что бригада сформирована в 1998 году из 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и базируется в Ульяновске.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Ульяновской области в связи с пандемией коронавируса не проводятся массовые мероприятия, но свыше 200 акций запланировано в парках и скверах при условии соблюдения санитарно-эпидемических требований. Также на Первомай запускают фонтаны, а в трёх районных парках начнут работать новые аттракционы.