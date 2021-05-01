Чита, , 10:47 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 1 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 364, причём 26 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 40 885 пациентов (+43 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 823 человека (+2 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 26 находится в тяжёлом состоянии, 14 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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