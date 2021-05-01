Нью-Йорк, США, , 11:19 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счетом 109:128.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, который остановился в шаге от дабл-дабла с 32 очками и девятью результативными передачами.

У «Бруклина» самым результативным оказался разыгрывающий Кайри Ирвинг, набравший во встрече 28 очков.

Отметим, в следующем матче «Портленд», одержавший вторую подряд победу, 3 мая сыграет с клубом «Бостон Селтикс». «Бруклин» этим поражением прервал свою победную серию из четырех игр подряд и днем ранее встретится с командой «Милуоки Бакс».