Москва, , 10:40 — REGNUM Специалисты научно-производственного предприятия «Полёт» получили золотую медаль XXIV Международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021» за разработку самолётной антенны, увеличивающей дальность и надёжность авиационной связи. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Новая антенна предназначена для использования на летательных аппаратах различного типа, включая сверхзвуковые самолёты. Антенна не только повышает качество радиосвязи, но и предоставляет дополнительную защиту от разрядов молнии и статических электрических разрядов.

Разработка уже выпускается серийно и используется на самолётах Су-30, Су-35 и Ил-76. В настоящее время в НПП «Полёт» работают над новой версией антенны с повышенной устойчивостью к воздействиям окружающей среды.

«Рассчитываем, что производство обновлённых самолётных антенн начнётся уже в этом году», — отметил ведущий конструктор НПП «Полёт» Алексей Бакаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и ОАЭ создадут совместное предприятие для разработки и производства сверхзвукового пассажирского самолёта.

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