Ташкент, , 10:38 — REGNUM Власти Узбекистана эвакуировали из лагеря Аль-Холь в Сирии 69 детей и 24 женщины, которые последовали за своими мужьями в зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство «Дунё».

Отмечается, что эвакуация прошла в рамках операции «Мехр-5» при поддержке США и других стран. Женщины и дети удерживались в лагере Аль-Холь более трех лет.

«Они потеряли своих мужей в боях, стали вдовами, а их дети остались сиротами», — говорится в сообщении. Женщин и детей разместили в санатории «Бустон» в Ташкентской области.

Отметим, Узбекистан уже провел пять операций по эвакуации своих граждан из Сирии. В республику удалось вернуть 438 женщин и детей.