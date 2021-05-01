Чебоксары, 1 мая, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Чебоксарах сегодня, 1 мая, сильный ветер снёс один из торговых павильонов возле гостиницы «Россия». Конструкция упала на одну из припаркованных машин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Один из павильонов не выдержал непогоды

Инцидент произошёл на перекрёстке улицы Гагарина и 50-летия Октября, возле гостиничного комплекса, где располагаются архаичные торговые павильоны. Они не только уродуют облик современных Чебоксар, но и представляют опасность для жителей: 1 мая один из павильонов под натиском ветра рухнул наземь — по счастливой случайности, это произошло ранним утром, когда рядом не было ни торговцев, ни покупателей, иначе последствия могли бы быть серьёзными.

Между тем, шаткая конструкция упала на припаркованный рядом автомобиль. После этого происшествия владельцы других транспортных средств перепарковали своих железных «коней».

ИА REGNUM Торговые павильоны на улице Гагарина, уродующие облик территории

ИА REGNUM Павильон упал и повредил машину

ИА REGNUM Торговые павильоны на улице Гагарина

Напомним, 5 марта в Моргаушской средней школе частично обрушилась крыша интерната, 15 марта в Новочебоксарске обвалилась крыша веранды в детском саду. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая холодный фронт атлантического циклона принес в Чувашию дожди. Температура воздуха составит +11…+16 градусов тепла, порывы ветра достигают 17 метров в секунду.