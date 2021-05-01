Гавайи, США, , 11:21 — REGNUM Глава Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль, находящийся на Гавайях, провёл 30 апреля двустороннюю встречу с американским коллегой Марком Мили, с которым обсудил вопросы безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского Объединённого комитета начальников штабов.

По их словам, представители двух стран отметили, что союз Сеула и Вашингтона является ключевым в вопросе безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, а также выразили выразили приверженность двустороннему альянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вон Ин Чхоль принял участие в трехсторонней встречей с американским и японским коллегами Марком Милли и Кодзи Ямадзаки.

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