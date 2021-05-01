Новосибирск, , 10:34 — REGNUM В Новосибирске приказом генерального прокурора России от должности освобождён прокурор Центрального района города старший советник юстиции Дмитрий Цуканов. Он назначен на пятилетний срок Новосибирским межрайонным природоохранным прокурором Новосибирской области. Об этом сообщает региональное ведомство.

Уточняется, что Цуканов «зарекомендовал себя квалифицированным юристом, ответственным работником, обладающим организаторскими способностями».

При этом старший советник юстиции Александр Барышников освобождён от должности Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора региона и назначен сроком на пять лет прокурором Центрального района Новосибирска.

Отмечается, что Барышников «обладает организаторскими способностями, умением выделить приоритетные направления, нацелить коллектив на выполнение поставленных задач».