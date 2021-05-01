Салехард, , 10:31 — REGNUM Компания «Арктик СПГ 2» подписала договоры поставки сжиженного природного газа с участниками проекта на 20 лет, начиная с 2023 года. Об это сообщает пресс-служба «Новатэка».

"Предусматриваются поставки СПГ с «Арктик СПГ 2» на условиях FOB Мурманск и FOB Камчатка по ценовым формулам с привязкой к международным нефтяным и газовым индексам. Объёмы поставок определяются пропорционально долям владения участников в проекте», — говорится в пресс-релизе «Новатэка».

Как отметил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, подписание долгосрочных договоров является одним из важнейших этапов в организации внешнего финансирования для «Арктик СПГ 2», привлечение которого будет завершено в течение 2021 года.

Напомним, ООО «Арктик СПГ 2» в Ямало-Ненецком автономном округе реализует проект по строительству трёх технологических линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн т в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн т СПГ в год. Участниками проекта «Арктик СПГ 2» являются «Новатэк» (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).