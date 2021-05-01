Барнаул, , 10:28 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко поздравили жителей региона с праздником Весны и труда. В их обращении, в частности сказано:

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«Первомай — по-настоящему народный праздник. Он объединяет людей разных возрастов и профессий, дарит радость встреч с родными и близкими, символизирует стремление сделать мир лучше.

Отмечая этот праздник, в нашей стране в первую очередь прославляют людей труда. Только добросовестная, ответственная работа способствует развитию каждого региона России.

Честные труженики во все времена были опорой государства, поэтому в нашей стране делают все возможное для защиты их интересов. Повышение качества жизни, заработной платы и уровня социального обеспечения работника являются важнейшими направлениями государственной политики. Неслучайно в обновленной Конституции России закрепили гарантии минимальной оплаты труда каждого трудящегося».

Как сообщало ИА REGNUM, в России сегодня, 1 мая, отмечают праздник — День Весны и Труда. Второй год подряд Первомай проходит в условиях действия режима ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.