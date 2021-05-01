Иркутск, , 10:22 — REGNUM Заместитель прокурора Иркутской области Вячеслав Бабенко предостерёг главу регионального министерства строительства, дорожного хозяйства Павла Писарева о недопустимости нарушений при реализации нацпроектов и выполнения плановых мероприятий по региональным проектам.

По данным прокуратуры, для реализации значимых для региона программных мероприятий нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Жильё и городская среда», «Демография», «Образование» министерство не обеспечило заключение в полном объёме с муниципальными образованиями соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу 15 регионов России не объявили конкурсы в рамках нацпроекта «Образование». Об этом в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Оргвыводы будут сделаны после 15 мая.

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