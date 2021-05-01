Бостон, США, , 11:21 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» переиграл в овертайме команду «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 143:140.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, который немного не добрал до дабл-дабла с 60 очками и восемью подборами.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным оказался лёгкий форвард Демар Дерозан, оформивший во встрече дабл-дабл с 30 очками и 14 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Бостон», одержавший вторую подряд победу, 3 мая сыграет с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Сан-Антонио» потерпел второе подряд поражение и в этот же день встретится с командой «Филадельфия Сиксерс».