Москва, , 10:19 — REGNUM Самыми популярными автомобилями у корпоративных клиентов в России по итогам первого квартала 2021 года стали три модели отечественной марки LADA. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Транспортное средство военной автомобильной инспекции LADA VESTA Ольга Шматова © ИА Красная Весна

По данным агентства, за первые три месяца текущего года юридические лица закупили в России 55 тыс. новых легковых автомобилей. В общем объёме поставок на долю корпоративных клиентов пришлось около 16%.

Лидером по закупкам в корпоративном сегменте стал универсал LADA Largus (поставлено 4,2 тыс. автомобилей). Вторую и третью строчку заняли Niva и LADA Granta с поставками в 3,3 тыс. и 2,7 тыс. автомобилей соответственно.

Среди иностранных моделей корпоративные клиенты чаще всего закупали модели Volkswagen Polo (2,6 тыс. автомобилей) и Renault Logan (2 тыс.). В первую десятку самых популярным моделей корпоративного сегмента также вошли Hyundai Solaris, Toyota Camry, KIA Rio, LADA Vesta и Renault Duster.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первых трёх месяцев 2021 года в России был зафиксирован рост продаж автомобилей отечественных производителей.

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