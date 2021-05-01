Москва, 1 мая, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Самыми популярными автомобилями у корпоративных клиентов в России по итогам первого квартала 2021 года стали три модели отечественной марки LADA. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ольга Шматова ИА Красная Весна Транспортное средство военной автомобильной инспекции LADA VESTA

По данным агентства, за первые три месяца текущего года юридические лица закупили в России 55 тыс. новых легковых автомобилей. В общем объёме поставок на долю корпоративных клиентов пришлось около 16%.

Лидером по закупкам в корпоративном сегменте стал универсал LADA Largus (поставлено 4,2 тыс. автомобилей). Вторую и третью строчку заняли Niva и LADA Granta с поставками в 3,3 тыс. и 2,7 тыс. автомобилей соответственно.

Среди иностранных моделей корпоративные клиенты чаще всего закупали модели Volkswagen Polo (2,6 тыс. автомобилей) и Renault Logan (2 тыс.). В первую десятку самых популярным моделей корпоративного сегмента также вошли Hyundai Solaris, Toyota Camry, KIA Rio, LADA Vesta и Renault Duster.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первых трёх месяцев 2021 года в России был зафиксирован рост продаж автомобилей отечественных производителей.