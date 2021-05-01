Бишкек, , 10:18 — REGNUM Пограничная служба Киргизии сообщила сегодня, 1 мая, о том, что военнослужащие Таджикистана в Ферганской долине открыли огонь по жилым домам киргизских граждан.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

Напомним, что ситуация в Ферганской долине обострилась 29 апреля после конфликта между местными жителями из-за водораспределительного узла «Головной» в верховье реки Исфара. В гражданский конфликт очень быстро вовлеклись военные двух стран — начались реальные боестолкновения с использованием тяжелого вооружения.

30 апреля удалось несколько стабилизировать ситуацию, однако сегодня киргизская сторона сообщила о новых обстрелах.