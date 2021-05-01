Ульяновск, , 10:14 — REGNUM В Ульяновской области набирает темпы посевная кампания. Весенне-полевые работы проводятся в большинстве районов области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По последним данным (на 30 апреля), в регионе подкормлены озимые культуры на площади более 323 тыс. гектаров, боронование зяби и пара проведено на площади 668 тыс. гектаров, посеяно 9,7 тыс. гектаров однолетних и многолетних трав

Яровой сев выполнен на площади более 130 тыс. гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 114 тыс. гектаров, в том числе 61,7 тыс. гектаров занято ячменем, 28 тыс. гектаров — пшеницей.

Что касается технических культур, ярового рапс посеян на площади 126 гектаров, подсолнечник — 2,1 тыс. гектаров, сахарной свёклы — 905 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2021 году посевные площади планируют оставить на уровне 1,6 млн гектаров, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами предполагается засеять 668,6 тыс. гектаров (в 2020 году — 652 тыс. гектаров). Ранее в аграрном ведомстве отмечали, что в Ульяновской области более половины озимых культур находятся в хорошем состоянии.

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