Монреаль, Канада, , 10:18 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» уверенно обыграл команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу гостей со счетом 5:3.

В составе «Монреаля» забитыми голами отличались оформивший в матче дубль Ник Судзуки (25-я минута и 56-я, в большинстве), финские форварды клуба Арттури Лехконен (32-я) и Йоэль Армиа (39-я), а также Тайлер Тоффоли (59-я, в пустые ворота).

У «Виннипега» шайбы забросили Пол Штястны (19-я) и также оформивший во встрече дубль Тревор Льюис (23-я и 32-я).

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Монреаль», которая проиграл прошлую встречу, 2 мая сыграет с клубом «Оттава Сенаторз». «Виннипег» потерпел шестое подряд поражение и 4 мая тоже сыграет с «Оттавой»