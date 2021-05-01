Горно-Алтайск, 1 мая, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Республике Алтай вышедшие из берегов реки затопили три участка автодорог. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, в связи с этим закрыто движение о федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт подъезд к озеру Телецкому».

04.mchs.gov.ru Паводок в Республике Алтай

Кроме того, приостановлено движение на дорогах регионального значения Тулой — Бийка в Турочакском районе и в селе Киска.

В Горно-Алтайске и Чойском районе подтоплены 75 домов, в которых проживает 277 человек. Развернуто два пункта временного размещения на 550 человек, однако к настоящему времени большинство эвакуированных размещены у родственников.

«Проведены инженерные мероприятия, по отсыпке береговой линии и отвода воды в 4 населенных пунктах республики: в Чойский район — 1, Майминский район — 2, город Горно-Алтайск — 1», — отметили в управлении.

В борьбе с наводнением задействовано более 110 спасателей и 39 единиц техники.