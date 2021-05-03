Ульяновск, , 07:10 — REGNUM В Ульяновске полицейские изъяли более 100 тонн фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

Нелегальный бизнес был прикрыт в Заволжском районе Ульяновске. По данным ведомства, на окраине города действовал подпольный завод и склад спиртосодержащей продукции без маркировки.

В полиции полагают, что в течение нескольких месяцев бутлегеры производили несколько сортов фальсифицированной водки, коньяка и вина — всего изъято 138 тыс. бутылок алкоголя без акцизных марок и 55 тыс. литров спиртосодержащего сырья. Образцы продукции направлены на экспертизу.

Оперативники установили, что на подпольном заводе работали 19 граждан стран Средней Азии, в отношении которых составлено 37 материалов за нарушения миграционного законодательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Фигурантами уголовного дела стали житель Ульяновской области и Кабардино-Балкарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что жители стали употреблять меньше спиртного: с 2010 года потребление алкоголя на душу населения сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 литра этанола на лиц старше 15 лет).

Напомним, что 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о новых полномочиях полиции. В частности, они доставляют на освидетельствование граждан для определения наличия в организме алкоголя, если результат нужен для расследования по уголовному или административному делу. Также они могут проводить освидетельствование граждан на состояние опьянения.