Иркутск, , 09:58 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2357 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 1 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 66 460 человек (+125 за последние сутки).

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Госпитализированы 1160 пациентов (-32 за последние сутки). Выздоровели 64 536 пациентов (+154 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 273 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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