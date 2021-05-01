Пекин, , 09:55 — REGNUM Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) готовится наложить крупный штраф на китайского интернет-гиганта Tencent. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, компании Tencent грозит штраф не менее 10 миллиардов юаней (около $1,6 миллиарда). Tencent могут обвинить в ненадлежащем информировании госорганов о прошлых приобретениях и инвестициях в другие компании.

Отмечается, что антимонопольное расследование SAMR сосредоточено на сервисе потоковой передачи музыки Tencent Music Entertainment Group. Ожидается, что Tencent могут заставить отказаться от эксклюзивных прав на музыкальные композиции.

Также компанию могут принудить к пересмотру сделок по поглощению музыкальных приложений Kuwo и Kugou. При этом расследование не затронет главных актив Tencent — популярнейшее в Китае приложение для обмена сообщениями и интернет-платежей WeChat.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Государственное управление по регулированию рынка КНР наложило штраф в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) на компанию Alibaba за нарушения антимонопольного законодательства.

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