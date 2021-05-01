Ростов-на-Дону, , 09:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону восстановили колокол, снесенный ураганным ветром с памятника-стелы на Театральной площади. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Элемент мемориального комплекса «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» был сорван во время урагана в октябре 2020 года. Колокол был серьёзно повреждён. Восстановительные работы продолжались семь месяцев.

Памятник-стела был открыт в мае 1983 года — к 40-летию освобождения Ростова-на-Дону от гитлеровских оккупантов.

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