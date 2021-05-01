Москва, , 09:53 — REGNUM В российской Федерации мошенники придумали новый способ обмана граждан, воспользовавшись политической ситуацией. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что мошенники начали обзванивать клиентов банков под предлогом защиты из карт от отключения в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежейSWIFT. Дело в том, что в конце апреля на Западе вновь стали обсуждать возможность отключения России от SWIFT в рамках политики антироссийских санкций. Более того, Европарламент принял резолюцию, в которой сказано, что в случае «агрессии России» против Украины, одной из мер будет отключение России от SWIFT. Информация эта активно обсуждалась в СМИ.

Мошенники стали звонить клиентам банков, представятся сотрудниками службы безопасности кредитной организации и заявлять, что Россию скоро отключат от SWIFT, но чтобы карта клиента работала, он должен сказать ее номер и секретный код CVC. Далее мошенники обещают, что клиенту якобы придет СМС с информацией о том, что карта внесена в список, который якобы не будет блокироваться после отключения SWIFT. Если доверчивый клиент выполнит предписания мошенников, то те получат контроль за его картой и выведут деньги.