Анахайм, США, , 09:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» переиграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу гостей со счетом 1:2.

У «Лос-Анджелеса» голы забили шведский форвард команды Лиас Андерссон (55-я минута) и Анже Копитар (60-я).

Автором единственной шайбы «Анахайма» стал Хейдн Флёри (6-я).

Российский форвард «Дакс» Александр Волков не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Лос-Анджелес», которая проиграл прошлую встречу, 2 мая снова сыграет с «Анахаймом», выигравшим прошлый матч.