Ташкент, , 09:48 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Узбекистане получил 797 781 человек. Об этом сообщили 1 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Среди регионов Узбекистана по числу вакцинированных лидирует Ферганская область, где прививки поставили 117,8 тыс. человек, в Наманганской области — 84,9 тыс. человек, в Андижанской области — 82,3 тыс. Второй компонент вакцины получили 79,3 тыс. человек.

Отметим, с середины марта в Узбекистане наблюдается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. 30 апреля в республике выявили 442 новых носителя коронавируса. Это стало рекордным значением с начла 2021 года. Всего в республике выявили 91 250 случаев заражения.