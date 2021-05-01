Денвер, США, , 09:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Болл-Арены» в Денвере и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми шайбами отметились шведский форвард «Колорадо» Габриэль Ландеског (12-я минута, в большинстве), Кейл Макар (14-я) и финский нападающий Микко Рантанен (59-я, в пустые ворота).

Российские форварды «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Иван Чехович, их одноклубник — российский защитник Николай Кныжов, а также российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Колорадо», которая этой победой прервал свою проигрышную серию из трех игр подряд, 2 мая снова сыграет с «Сан-Хосе», который этим поражением прервал свою победную серию из двух встреч подряд.