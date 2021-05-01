Ульяновск, , 09:42 — REGNUM В Ульяновской области региональное отделение «Единой России» готово поддержать на выборах губернатора временно исполняющего обязанности главы региона Алексея Русских. Об этом пишет «Коммерсант».

В регионе прошло расширенное заседание политического совета отделения ЕР, в котором принял участие врио губернатора. Алексей Русских, как следует из информации на сайте партии, призвал все политические силы объединиться в «партию защиты интересов жителей Ульяновской области» и вместе работать на благо региона.

Секретарь ульяновского регионального отделения «Единой России» Василий Гвоздев заявил, что партия готова поддержать Русских на выборах губернатора как кандидата от президента, пишет издание. Но окончательное решение будет принято в конце мая или начале июня на региональной конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля 2021 года президент России Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Ульяновской области члена КПРФ Алексея Русских, который работал сенатором от Московской области. Он сменил на посту Сергея Морозова, который руководил Ульяновской областью с декабря 2004 года.