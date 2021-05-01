Москва, , 09:55 — REGNUM В России начались майские выходные сроком в десять дней, решение о дополнительных нерабочих днях между праздниками было принято руководством страны для того, чтобы эпидемиологическая обстановка стала более стабильной.

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При этом продлить майские праздники таким образом ранее предложила президенту России Владимиру Путину глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая указала, что из-за того, что жители страны из-за разорванных праздников будут ездить в городе и из города несколько раз и контактировать при этом с большим числом людей, эпидемиологи считают такую ситуацию несущей риски.

Также Попова отметила, что непрерывные выходные на майские праздники позволят сделать более стабильным эпидемиологический прогноз по стране.

В то же время, российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в России на данный момент «более или менее стабильная», однако добавила, что мониторинг ведется на ежедневной основе.

Кроме того, Голикова призвала российские регионы аккуратным образом подходить к снятию ограничений, а граждан РФ — проходить вакцинацию от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России было выявлено более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса.